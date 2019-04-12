Мариуполь перешел на водоснабжение Старокрымского водохранилища. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) прекращена подача воды по каналу Северский Донец. Сегодня, 12 апреля, в 18:00 город перешел на воду со Старокрымского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.

«По информации КП "Компания "Вода Донбасса", сегодня, 12 апреля, произошла авария на первом подъеме Южнодонбасского водовода, который находится на неподконтрольной Украине территории. Сейчас там проходят боевые действия и невозможно провести восстановительные работы. Поэтому сейчас в Мариуполе прекращена подача воды по каналу Северский Донец. Мариуполь в 18:00 перешел на воду со Старокрымского водохранилища. Объемы потребления воды будут без изменений», – отметил первый заместитель городского головы Михаил Когут.

Об уровне жесткости воды жителей будут постоянно информировать.

Напомним, что в «ДНР» пять с половиной тысяч абонентов остались без водоснабжения вследствие порыва на водоводе в неподконтрольном украинской власти Старобешевском районе.