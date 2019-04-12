ЦИК предоставила Порошенко и Зеленскому время для агитации . Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила очередность предоставления эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед вторым туром выборов 2019. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦИК сообщает «РБК-Украина».

Сегодня, 12 апреля, во время очередного заседания ЦИК было распределено эфирное время на телеканале и радио «Суспільному». «Эфирное время кандидатам на пост президента Украины на общественно-политическом общенациональном канале "Суспільне телебачення" предоставлено 18 апреля 2019 года в следующей очередности: Зеленскому В.А. – с 20.00 до 20.30, Порошенко П.А. – с 20.51 до 21.21. А на общественно-политическом общенациональном канале "Суспільне радіо" – 17 апреля 2019 года: Зеленскому В.А. – с 19.00 до 19.30, Порошенко П.А. – с 20.00 до 20.30», – говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.