Полиция Донетчины и представители обмудсмена решили усилить взаимодействие во время второго тура выборов. Новости

Сегодня, 12 апреля, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский и начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Николай Семенишин во время рабочего совещания обсудили вопросы сотрудничества по взаимодействию по соблюдению прав граждан во время второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Павел Лисянский представил регионального представителя обмудсмена по правам человека по Донецкой и Луганской областях Юлию Башкирову и определил общие задачи правозащитников и полиции во время второго этапа выборов.

Представители уполномоченного будут осуществлять мониторинг прав человека на избирательных участках в каждом районе Донецкой области.

«У нас, как и у полиции, единственная позиция – мы находимся на стороне закона. Второй тур голосования – более ответственный, поэтому вместе мы должны способствовать, чтобы избирательные права граждан были соблюдены. Следовательно, нам нужно четкое взаимодействие», – отметил Павел Лисянский.

Начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин отметил, что правоохранители готовы обеспечивать законность волеизъявления граждан и в полной мере способствовать представителям обмудсмена.

«С целью предотвращения нарушений во время выборов мы ведем превентивную работу со всеми субъектами избирательного процесса. Следовательно, со стороны представителей уполномоченного ВРУ по правам человека будет полезной поддержка в разъяснительной работе с администрацией заведений исполнения наказаний. Напоминаем, что должностные лица органов государственной власти должны оставаться политически нейтральными и воздержаться от агитации, которая является нарушением закона», – отметил Николай Семенишин.

Участники встречи договорились о сотрудничестве в ходе выборов и определили алгоритм действий при обнаружении нарушений избирательного законодательства.