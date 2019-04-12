В Мариуполе впервые пройдет фестиваль уличной музыки. Новости

Впервые в Мариуполе (Донецкая обл.) пройдет Фестиваль уличной музыки. Проект реализуется в рамках программы мини-грантов проекта «Общественный бюджет». На официальной странице фестиваля в Фейсбук уже открыта предварительная регистрация, сообщает сегодня, 12 апреля, пресс-служба горсовета Мариуполя.

В сообщении отмечается, что 19 мая фестивали одновременно пройдут в 50 городах Украины и в том числе в Мариуполе. День уличной музыки – это международное движение, организованный еще в 2007 году свободным музыкантом из Литвы. В 2014 году волонтерский проект пришел в Украину.

В Мариуполе фестиваль пройдет на базе городского водно-спортивного комплекса. По словам организатора проекта Ольги Близнюк, основная цель – создать непринужденную атмосферу для общения и объединить темой музыки незнакомых людей. Выступать планируют виртуозные музыканты, любители и даже шестилетние воспитанники школы искусств. «Узнала я о проекте на Форуме креативных индустрий в Днепре. Сразу же вдохновилась идеей проведения его в родном и любимом городе. И теперь, благодаря победе в конкурсе мини-грантов "Общественного бюджета", у меня появилась такая возможность. В этот день люди в разных уголках Украины выйдут на улицы наслаждаться живой музыкой. Я рада, что теперь и мариупольцы смогут приобщиться к этому событию», – рассказывает Ольга Близнюк.

В сообщении также напоминается, что в этом году при поддержке «Общественного бюджета» в направлениях культуры и спорта в Мариуполе реализуются 18 проектов.