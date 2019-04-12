В Донецкой области выявлены нелегальные пункты обмена валюты. Новости

Национальный банк Украины (НБУ) за январь-март 2019 года совершил 284 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба НБУ.

Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в г. Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

Проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

Значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

Непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк направил в правоохранительные органы.