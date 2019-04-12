Абитуриентам Донбасса: Календарный план проведения ВНО (Инфографика). Новости

Министерство образования разработало календарный план проведение внешнего независимого оценивания в 2019 году.

При этом те граждане, которые не успели зарегистрироваться на ВНО в основной период регистрации имеют возможность с 3 по 25 мая зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО.

Подать регистрационные документы для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания могут лица, которые:

участвовали в антитеррористической операции, но не зарегистрировались для участия во внешнем независимом оценивании в основной период регистрации;

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации.

Чтобы зарегистрироваться для прохождения внешнего оценивания во время дополнительной сессии, указанные выше лица должны предоставить заявление (в произвольной форме).

регистрация учеников для участия в дополнительной сессии ВНО – с 3 до 25 мая;

проведение дополнительной сессии – с 26 июня до 12 июля;

объявление результатов дополнительной сессии – по 18 июля.

Участник внешнего оценивания обязан своевременно прибыть в пункт внешнего оценивания с сертификатом внешнего независимого оценивания и документом, на основании которого лицо зарегистрировано для участия во внешнем оценивании (серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате).

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