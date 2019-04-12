«Украинский донецкий куркуль»: В Мариуполе открылось кафе в формате «фри-фло». Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в рамках реализации проекта «Украинский донецкий куркуль» открылось кафе популярного в Европе формата. На реализацию бизнес-проекта было выделено 498 тыс грн. Из них финансирование областного бюджета составило 349 тыс, а местного - 148 тыс грн. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.

«Поддержка малого и микро-бизнеса – одно из основных направлений, в котором мы ведем активную работу. Данный проект – отличный старт для начала своего дела. Отмечу, что за два года существования программы только по Мариуполю профинансировано 15 проектов. Всего на их реализацию выделено 6 млн грн. С каждым годом количество участников растет. Чтобы принять в проекте участие, люди приезжают в Мариуполь из других областей страны», – отметил на презентации проекта начальник отдела экономического анализа предпринимательского потенциала Андрей Слета.

Кафе формата «фри-фло» – активно набирает популярность в Европе. Его концепция заключается в самообслуживании. Посетитель сам выбирает блюда и сразу же рассчитывается на кассе. «Идея проекта возникла у жены в период декретного отпуска. Отыскав нужную для его реализации программу, мы приехали в Мариуполь. Сами мы из Одесской области. Вместе составили бизнес-план, она подала заявку на участие в конкурсе и выиграла его. На прошлой неделе открыли кафе. Мы рады возможности воплотить свою бизнес-идею в жизнь», – рассказал на презентации супруг победительницы конкурса «Украинский донецкий куркуль» Роман Литвинчук.

В горсовете напомним, что благодаря проекту в Мариуполе открыли сыроварню, фабрику по производству мягких игрушек, типографию и даже цех, по производству мебели для домашних животных.