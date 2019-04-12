Дело Савченко в очередной раз отдали в другой суд. Новости

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, за Броварским районным судом Киевской области. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

«12 апреля 2019 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и. о. председателя Дарницкого районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Савченко Н. В. и Рубана В. В. удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Броварской горрайонный суд Киевской области», – говорится в сообщении.

В нем также напоминается, что Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

Кроме того, сообщалось, что в рамках выборов-2019 Надежда Савченко подала в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост президента, однако ЦИК ей отказала.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

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