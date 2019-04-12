Германия выделит еще почти 85 миллионов евро помощи для переселенцев. Новости

Правительство ФРГ приняло решение выделить дополнительно почти 85 млн евро на строительство жилья и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter по итогам совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Сигналом в поддержку нашей страны стало решение немецкого правительства выделить дополнительно почти 85 млн евро, которые в частности будут направлены на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины. Мы это высоко ценим!», – сообщил Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что сегодня, 12 апреля, в ходе совместного с брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры в «Нормандском формате» продолжатся после президентских выборов в Украине.
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