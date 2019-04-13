В «ДНР» сообщили о взятии в плен старшего солдата ВСУ под Широкино. Новости

В «народной милиции ДНР» сообщают о боестолкновении с ВСУ в районе Широкино (Донецкая обл.) вчера, 11 апреля, и взятии в плен раненого старшего солдата ВСУ. Об этом сегодня, 12 апреля, пишут местные интернет-ресурсы.

По их сообщениям, украинскому военному оказана первичная медицинская помощь. Называется также имя пленного – Тофан И.И., который, по информации «народной милиции ДНР», является старшим солдатом. «Он был эвакуирован с поля боя силами народной милиции и передан в органы госбезопасности для проведения дознания. Инцидент произошел 11 апреля», – пишут интернет-ресурсы «ДНР».

При этом информации от штаба Операции объединенных сил (ООС) по данному случаю не было.