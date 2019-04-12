На Луганщине рассказали об аграрном рейдерстве. Новости

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская и исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь провели заседание оперативного штаба по противодействию рейдерству. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«Мы можем смело говорить о том, что в Луганской области самый низкий показатель по рейдерству, касающемуся сельскохозяйственных земель. Вследствие вооруженной агрессии на территории Луганской области остались преимущественно сельскохозяйственные предприятия. Около 90% наших поступлений – исключительно от аграрного сектора. От того, как работают аграрии, как мы заботимся о соблюдении их прав, зависит наш бюджет и наше лицо», – заявил на заседании Филь.

Заместитель министра юстиции, со своей стороны, поблагодарила своих коллег за то, что на Луганщине стабильно работают системы РАГС, предоставление бесплатной правовой помощи, за профессиональную работу нотариусов и государственных регистраторов.

«Земельные отношения – это всегда острый вопрос, а весной и осенью есть сезонная тенденция к обострению. Благодаря коллегам, мы сегодня не слышим, что есть какие-то жалобы и нерешенные споры. В течение 2016-19 годов поступило 27 жалоб, и это мало. Это показатель плодотворной работы Главного территориального управления юстиции», – отметила заместитель министра.