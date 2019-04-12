За жертву крови: В Украине утвердили новую медаль (Фото). Новости

В ВСУ вводят новую награду – медаль «За жертву крови в боях за волю Украины». Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает на своей странице в Facebook Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

«Наконец преодолено много бюрократических препятствий и начинает движение новая система ведомственных наград Министерства обороны Украины! Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград будет медаль "За ранение"!», – говорится в сообщении.

Полное название медали «За жертву крови в боях за волю Украины». Количество ранений и их степени тяжести определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые – золотой или желтой.

В частности, определено, что медальная лента может содержать максимум 3 веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды – только одна за тяжелое ранение.

Утверждает награждения лично министр обороны или должностное лицо, назначенное министром. Это может быть и начальник военного комиссариата для вручения на месте.

Отмечается, что все медали номерные для четкого контроля, исключение подделок и незаконного использования.