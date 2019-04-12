Хоккей: «Донбасс» стал Чемпионом Украины. Новости

Сегодня, 12 апреля, в Дружковке (Донецкая обл.) состоялся пятый поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) – Пари-Матч между донецким «Донбассом» и херсонским «Днепром». Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Напомним, что до этого матча дончане вели в серии 3:1 и только одна победа отделяла их от чемпионского титула.

Матч донецкий клуб начал с активного прессинга – большую часть игрового времени «Донбасс» проводил в зоне противника, атакуя ворота Олега Петрова. Такой настрой фактически сразу вылился в шайбу от Владимира Романенко, который от синей линии прошил голкипера «щук» и открыл счет в матче.

Во втором периоде херсонцы существенно активизировались в атаке, однако распечатать ворота Богдана Дьяченко у них так и не вышло. В свою очередь, команда Сергея Витера еще трижды отличилась в воротах противника – по шайбе на свой счет записали Максим Разумов, Виталий Лялька и Илья Коренчук.

Только на последних минутах второй двадцатиминутки «Днепр» смог размочить счет, и Кирилл Бондаренко записал себе в актив первую шайбу херсонцев в этом матче.

В заключительном отрезке встречи команды не смогли отметится заброшенными шайбами, однако по накалу страстей и обоюдоострой борьбе третий период соответствовал принципиальности всей финальной серии.

Таким образом, «Донбасс» со счетом в серии 4:1 завоевывает седьмой в истории клуба чемпионский титул, а «Днепр» в дебютном для команды сезоне становится обладателем серебряного комплекта наград.

«Донбасс» – «Днепр» 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

Счет в серии: 4:1.

Шайбы 1:0 Романенко (Сильницкий, Мазур, – больш.), 5:29; 2:0 Разумов (Сильницкий), 27:04; 3:0 Лялька (Захаров, – больш.), 29:29; 4:0 Коренчук (Лялька, Гончаров, – меньш.), 35:09; 4:1 Бондаренко (Пугачев, – больш.), 37:10.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Жовнир – Григорьев, Воронин – Александров; Лялька – Мазур – Коренчук, Разумов – Захаров – Никифоров, Пуголовкин – Карпенко – Костиков, Мостовой – Денискин.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов – Шулешов, Афанасьев – Пугачев, Матвиенко – Декало; Ромащенко – Черемнов – Жвачкин, Янишевский – Бондаренко – Дунаев, Коваленко – Макарицкий – Золтухин, Зык.