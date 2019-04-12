Зеленский и Порошенко встретились с президентом Франции (Видео). Новости

Сегодня, 12 апреля, оба кандидата в президенты Украины встречались с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТК «Украина».

Владимира Зеленского ждали во дворце в 15:00, Петра Порошенко – 18:00.

Встреча Макрона и Зеленского проходила в неформальной атмосфере. Как пишет местное издание Le Monde, в Елисейском дворце хотят больше знать о взглядах Зеленского. В частности, в Париже не в восторге от идеи расширить «нормандский формат».

«Очень классная теплая атмосфера. Встреча была конструктивной, увидел лидера объединенной Европы. Мне понравилось, мы подняли самый важный вопрос для Украины – войну на Донбассе», – прокомментировал по окончанию встречи Зеленский.

В отличие от Владимира Зеленского действующего президента Петра Порошенко встречают с участием Республиканской гвардии. А еще – открывают для журналистов внутренний дворик президентского дворца.

Для Петра Порошенко это уже вторая встреча такого уровня за сегодня – несколькими часами ранее он встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Его основной посыл: на кону – безопасность не только Украины, но всей Европы.

«Сразу же после президентских выборов я буду готов при поддержке госпожи Канцлера и господина президента Макрона инициировать саммит в "нормандском формате". На нем будут обсуждаться вопросы и освобождения заложников, и украинских военнопленных, и формат "голубых касок"», – отметил Порошенко.

В Париже говорят, что во встречах с участниками предвыборной гонки нет ничего исключительного. К примеру, перед парламентскими выборами в Израиле французский президент принимал у себя лидера израильской оппозиции. Во французской столице хотят и сами понять – к чему готовиться после выборов в Украине. И напомнить, что Украина для Франции не просто далекий сосед.