Украинцы негативно отнеслись к бордам Порошенко с Путиным, – опрос. Новости

Новые рекламные плакаты с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина вызвали резонанс, в частности, в социальных сетях. При этом 75% украинцев даже не заметили новые борды кандидата в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Украина» совместно с международной компанией Edison Research.

Большинство же тех, кто все же видел данные плакаты, относятся к ним скорее отрицательно.

Так, мнения респондентов распределились следующим образом:

11% – скорее положительно;

81% – скорее отрицательно;

8% – затруднились с ответом.

Положительно воспринявших новую рекламную кампанию Порошенко больше всего в центре и на западе страны. Где, по данным ЦИК, самая высокая поддержка действующего президента. Относительно возраста, данные плакаты лучше восприняли люди в возрасте от 35 до 54 лет.

Как показало исследование, данные борды почти не изменили мнения сторонников ни Порошенко, ни Зеленского перед вторым туром президентских выборов, который состоится 21 апреля.

Опрос был проведен методом телефонного интервью с 10 по 11 апреля во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной Украине части Донбасса. Опрошено 897 человек. Погрешность не превышает 3,9%.