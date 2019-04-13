Сводка из зоны ООС за 12 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение и потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Также НВФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время обстрелов один украинский военный погиб, двое военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции ВСУ 11 раз:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм у населенного пункта Авдеевка;

дважды из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Опытное;

из минометов калибра 82 мм у населенного пункта Гнутово;

трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Пищевик.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Троицкое;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Зайцево.

В «ЛНР» сообщили о 9 обстрелах своих позиций. Там утверждают, что обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Сентяновки (Фрунзе), Калиново и Донецкий, села Пришиб. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» заявили об обстреле окрестностей Васильевки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»), Верхнешироковского (Октябрь), Крутой Балки, Михайловки, Старомихайловки, Спартака, Ужовки (Ленинское), Саханки, Докучаевска, Жабичево, Александровки. Применялись РПГ, 120-мм и 82-мм минометы, БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.