Воронка и разбитые окна: В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом-5. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вызванные стрельбой повреждения и воронку на территории функционирующей школы в неподконтрольном украинскому правительству Золотом-5 (Михайловка, Луганская обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 10 апреля в школе № 4 по ул. Мира, 4, на юго-восточной окраине Золотого-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к северо-западу от Луганска), приблизительно в 1,3 км к востоку от участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), команда СММ видела большую (35x35 см) пробоину (по оценке, возникла недавно от попадания осколков) в окне с западной стороны одноэтажного здания школы, а также воронку во дворе на расстоянии 35 м к западу от здания (направление огня и тип примененного вооружения определить не удалось).

Наблюдатели также видели меньшую по размеру пробоину (по оценке, возникла недавно в результате огня из стрелкового оружия) в окне на третьем этаже с западной стороны трехэтажного здания школы, расположенной в 5–7 м к востоку.

Сотрудница школы сообщила наблюдателям, что утром 9 апреля в школе шли занятия, когда она услышала обстрел; ученики и сотрудники школы укрылись в школьном убежище и оставались там до полудня.

На момент прибытия в школу команды СММ 10 апреля занятия в школе уже были возобновлены.

Раньше, а именно 17 января 2019 года, школа уже была повреждена в результате огня из стрелкового оружия.

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