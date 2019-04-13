На Донбассе – самый высокий в мире процент пожилых людей, пострадавших от боевых действий, – ООН. Новости

Почти треть людей, нуждающихся в помощи в восточной Украине – старше шестидесяти лет. Об этом украинское представительство Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает в своем Тwitter.
«30% людей, нуждающихся в помощи в восточной Украине старше 60 лет – это самый высокий процент пожилых людей, пострадавших от кризиса, в мире», – подчеркнули в ООН.
В организации добавили, что продолжают доставлять им гуманитарную помощь и «очень нужную надежду на мирный завтрашний день».
30% of people in need in eastern #Ukraine are above the age of 60 - highest percentage of elderly affected by a crisis in the world.— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 12 апреля 2019 г.
Humanitarians continue bringing to them #humanitarian aid and much-needed hope for a peaceful tomorrow. #UkraineNotForgotten | #InvestInHumanity pic.twitter.com/vniKuPzHuv
Ранее эксперты заявляли, что уровень помощи ООН не соответствует масштабам конфликта на Донбассе.
Напомним, по мнению координатора системы ООН, координатора по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, пересечение линии соприкосновения на Донбассе, особенно в Луганской области, – это ужас.
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