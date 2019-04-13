На Донбассе – самый высокий в мире процент пожилых людей, пострадавших от боевых действий, – ООН. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

На Донбассе – самый высокий в мире процент пожилых людей, пострадавших от боевых действий, – ООН

13.04.19 10:39dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

Почти треть людей, нуждающихся в помощи в восточной Украине – старше шестидесяти лет. Об этом украинское представительство Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает в своем Тwitter.

«30% людей, нуждающихся в помощи в восточной Украине старше 60 лет – это самый высокий процент пожилых людей, пострадавших от кризиса, в мире», – подчеркнули в ООН.

В организации добавили, что продолжают доставлять им гуманитарную помощь и «очень нужную надежду на мирный завтрашний день».

Ранее эксперты заявляли, что уровень помощи ООН не соответствует масштабам конфликта на Донбассе.

Напомним, по мнению координатора системы ООН, координатора по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, пересечение линии соприкосновения на Донбассе, особенно в Луганской области, – это ужас.

Читайте также:

Комментарии