На Донбассе – самый высокий в мире процент пожилых людей, пострадавших от боевых действий, – ООН. Новости

Почти треть людей, нуждающихся в помощи в восточной Украине – старше шестидесяти лет. Об этом украинское представительство Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает в своем Тwitter.

«30% людей, нуждающихся в помощи в восточной Украине старше 60 лет – это самый высокий процент пожилых людей, пострадавших от кризиса, в мире», – подчеркнули в ООН.

В организации добавили, что продолжают доставлять им гуманитарную помощь и «очень нужную надежду на мирный завтрашний день».

30% of people in need in eastern #Ukraine are above the age of 60 - highest percentage of elderly affected by a crisis in the world.



Humanitarians continue bringing to them #humanitarian aid and much-needed hope for a peaceful tomorrow. #UkraineNotForgotten | #InvestInHumanity pic.twitter.com/vniKuPzHuv