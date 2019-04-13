Ситуация в пунктах пропуска утром 13 апреля: Проезда ожидали 250 авто. Новости

Сегодня утром, 13 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 апреля последовало 46,4 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 10545 человек и 1235 транспортных средств;

«Марьинка» – 10506 человек и 1725 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9206 человек и 1590 транспортных средств;

«Гнутово» – 5860 человек и 1336 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10340 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/40;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 5/55;

«Гнутово» – 30/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское:

Александр: «9:24. Приехали на блокпост Никитовка в 5:25. Сейчас стою перед таможней днр где-то 30… Это в сторону Артемовска на авто».

КПВВ «Марьинка»:

Дедушка: «6:46. Каргил – верх моста, льгота до моста»;

Сергей: «8:45. Очередь на Каргиле на спуске с моста, льготы чуть меньше»;

Верия: «9:03. На Каргиле, на въезд в Донецк машин 55»;

Свктлана: «9:05. Каргил на Курахово машин до моста, пеших человек 250»;

Верия: «9:17. Пеших много и на Марьинке, человек 150-200, в сторону Украины».

КПВВ «Новотроицкое»:

Andrew: «5:05. Еленовка выезд около 30 общей»;

Татьяна: «5:17. Еленовка, приехали в 5:20, стали напротив еврозабора»;

Andrew: «5:45. Еленовка до 3 туалета»;

Наталья: «7:37. На Новотроицком на Донецк перевозы и льгота около 40 машин. Обычная очередь около 40. Пока заезда нет»;

Наталья: «9:37. В Украину на Еленовке основная 130, льгота 40, пеших около 50».

КПВВ «Гнутово»:

Ники: «8:37. Перед ДНР таможней льгота машин 30, основная очередь за камышами после знака Куликово, возле таблички "Магазинчик"»;

ГарриК: «8:42. Приехали на Гнутово в 6:00. Стали в конце Куликово. Льгота прет неподецки... Очередь вроде движется, за 2,5 часа поехали камыши. Стоим на середине подъема».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.