Ситуация в пунктах пропуска утром 13 апреля: Проезда ожидали 250 авто. Новости

Сегодня утром, 13 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 апреля последовало 46,4 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 10545 человек и 1235 транспортных средств;
- «Марьинка» – 10506 человек и 1725 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 9206 человек и 1590 транспортных средств;
- «Гнутово» – 5860 человек и 1336 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 10340 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 30/40;
- «Марьинка» – 0/60;
- «Новотроицкое» – 5/55;
- «Гнутово» – 30/30.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское:
- Александр: «9:24. Приехали на блокпост Никитовка в 5:25. Сейчас стою перед таможней днр где-то 30… Это в сторону Артемовска на авто».
КПВВ «Марьинка»:
- Дедушка: «6:46. Каргил – верх моста, льгота до моста»;
- Сергей: «8:45. Очередь на Каргиле на спуске с моста, льготы чуть меньше»;
- Верия: «9:03. На Каргиле, на въезд в Донецк машин 55»;
- Свктлана: «9:05. Каргил на Курахово машин до моста, пеших человек 250»;
- Верия: «9:17. Пеших много и на Марьинке, человек 150-200, в сторону Украины».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Andrew: «5:05. Еленовка выезд около 30 общей»;
- Татьяна: «5:17. Еленовка, приехали в 5:20, стали напротив еврозабора»;
- Andrew: «5:45. Еленовка до 3 туалета»;
- Наталья: «7:37. На Новотроицком на Донецк перевозы и льгота около 40 машин. Обычная очередь около 40. Пока заезда нет»;
- Наталья: «9:37. В Украину на Еленовке основная 130, льгота 40, пеших около 50».
КПВВ «Гнутово»:
- Ники: «8:37. Перед ДНР таможней льгота машин 30, основная очередь за камышами после знака Куликово, возле таблички "Магазинчик"»;
- ГарриК: «8:42. Приехали на Гнутово в 6:00. Стали в конце Куликово. Льгота прет неподецки... Очередь вроде движется, за 2,5 часа поехали камыши. Стоим на середине подъема».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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