Ракеты «Града», неразорвавшиеся боеприпасы и мины: Наблюдатели ОБСЕ нашли опасные предметы. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали наличие мин в Трехизбенке (Луганская обл.) и неразорвавшихся боеприпасов недалеко от Дебальцево (Донецкая обл.) и Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 10 апреля члены патруля Миссии вновь видели 10 противотанковых мин (TM-62) на автодороге 1315 приблизительно в 50 м к северо-западу от разрушенного моста в Трехизбенке (подконтрольный правительству, 32 км к северо-западу от Луганска).

В тот же день БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 2 неразорвавшихся боеприпаса (по оценке, ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО; вероятно БМ-21 «Град», 122 мм) и несколько других предметов, оцененных как остатки ракет БМ-21, лежавших на земле по обе стороны от автодороги М03 на северо-западной окраине Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка). По оценке команды Миссии, неразорвавшиеся боеприпасы находятся там некоторое время.

11 апреля наблюдатели вновь видели 3 неразорвавшихся боеприпаса, оцененных как ракеты РСЗО (по всей видимости, БМ-21), застрявшие в дорогах недалеко от ДФС. Две ракеты застряли в автодороге H20 приблизительно в 160–230 м к юго-западу от ДФС, а еще одна ракета застряла в автодороге M04 приблизительно в 900 м к юго-юго-востоку от ДФС. Приблизительно в 70 м к северо-востоку от места, где были зафиксированы указанные выше неразорвавшиеся боеприпасы, наблюдатели видели неразорвавшийся противотанковый кумулятивный снаряд, застрявший в песчаной поверхности между полосами автодороги М04.

Напомним, Украина относится к наиболее пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов стран мира из-за длительного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

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