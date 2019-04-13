Стройматериалы и гигиенические наборы: Красный Крест отправил очередной груз на неподконтрольный Донбасс. Новости

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную украинскому правительству Донбасса последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в ГПСУ.
«Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь со строительными материалами и гигиеническими наборами весом 73 тонны», - говорится в сообщении ведомства.
Читайте также:
- Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 14 грузовиков гумпомощи
- Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 160 тонн гумпомощи
- Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса более 305 тонн гумпомощи
- Красный крест отправил на неподконтрольный Донбасс корм для животных
- Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 140 тонн гумпомощи
- Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 180 тонн гумпомощи
- Больницы и гранты: МККК меняет направление работы на Донетчине
- Красный Крест оказал сотням жителям Донбасса психологическую помощь
- Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс более 200 тонн гумпомощи
- Красный Крест отправил на Донбасс 190 тонн гуманитарной помощи
- Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 193 тонны гумпомощи
- Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 232 тонны гумпомощи
- Украинское правительство не выделяет денег для функционирования Национального отделения Красного Креста
- Продукты и лекарства: Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс 96 тонн гумпомощи
Комментарии