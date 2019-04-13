Стройматериалы и гигиенические наборы: Красный Крест отправил очередной груз на неподконтрольный Донбасс. Новости

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную украинскому правительству Донбасса последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в ГПСУ.

«Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь со строительными материалами и гигиеническими наборами весом 73 тонны», - говорится в сообщении ведомства.

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