В Краматорске участковый офицер полиции спас девушку. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) две подруги на улице подошли к полицейскому и попросили помощи. Одна из девушек почти потеряла голос и имела затрудненное дыхание. Участковый успокоил девушку и сразу вызвал скорую. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

«Вчера участковый офицер Краматорского отдела полиции Александр Бажан приехал на центральную площадь города, где готовился к публичному инструктажу. В это время к нему подошли 2 девушки 17 лет. Одна из них почти не могла говорить. По словам подруги, у девушки случился приступ острой аллергической реакции, в результате чего началось воспаление гортани и перекрытие дыхательных путей. Александр Бажан не растерялся и не теряя времени вызвал скорую помощь. А пострадавшую начал успокаивать чтобы из-за волнения ей не стало хуже», – говорится в сообщении.

Через несколько минут прибыла скорая медицинская помощь. После осмотра врача потерпевшую госпитализировали.

«Надеюсь, что с девушкой все хорошо и в больнице ей оказали необходимую помощь. Я не могу быть равнодушным к чужой беде. Всегда в острых ситуациях стараюсь быть благоразумным и ни в коем случае не поддаваться страху или панике, ведь эти состояния препятствуют принятию верных решений», – отметил участковый офицер полиции Александр Бажан.