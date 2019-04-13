В Луганской области суд отправил за решетку члена НВФ. Новости

Член незаконного вооруженного формирования из Голубовки (Кировск) Луганской области был осужден к 8 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что соответствующее решение принял Кременской районный суд Луганской области, которым он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в составе НВФ он с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов против сил Антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка (Фрунзе) Славяносербского района Луганской области, за что был награжден руководителями НВФ.

Напомним, что в феврале этого года мужчину задержали военнослужащие сил специального назначения на линии соприкосновения с временно неподконтрольными украинскому правительству территориями во время огневого контакта с противником. В дальнейшем егопередали сотрудника м военной контрразведки, которые обеспечили документирования противоправной деятельности против народа Украины. 19 февраля ему было сообщено о подозрении в совершении преступления.

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