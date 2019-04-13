В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в кабинете физики учреждения образования обнаружили источники гамма-излучения. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

«Донецк, Киевский р-н, ул. Костюшко, в кабинете физики выявлен источник гамма-излучения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что источником гамма-излучения являются 2 прибора для измерения скорости движения газов (анемометр).



После изъятия источников гамма-излучения показатели в помещении составили 11 мкР/ч.