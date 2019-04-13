С «республиканского» КПП госпитализировали мужчину. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») стало плохо мужчине. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает «МЧС ДНР».
Отмечается, что ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
«Спасатели оказали медицинскую помощь мужчине 1983 г.р., пострадавший был доставлен в республиканский травматологический центр», – говорится в сообщении.
Всего за сутки на КПП за медицинской помощью обратилось 22 человека.
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