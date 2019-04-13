С «республиканского» КПП госпитализировали мужчину. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») стало плохо мужчине. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

«Спасатели оказали медицинскую помощь мужчине 1983 г.р., пострадавший был доставлен в республиканский травматологический центр», – говорится в сообщении.

Всего за сутки на КПП за медицинской помощью обратилось 22 человека.

Читайте также: