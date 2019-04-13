С «республиканского» КПП госпитализировали мужчину. Новости

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С «республиканского» КПП госпитализировали мужчину

13.04.19 12:38dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл»)  стало плохо мужчине. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

Отмечается, что ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

«Спасатели оказали медицинскую помощь мужчине 1983 г.р., пострадавший был доставлен в республиканский травматологический центр», – говорится в сообщении.

Всего за сутки на КПП за медицинской помощью обратилось 22 человека. 

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