Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина (Фото). Новости

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Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина (Фото)

13.04.19 12:10dnews.dn.uaНовости

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

В Лисичанске (Луганская обл.) произошел взрыв на желатиновом заводе. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«13 апреля 2019 в службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский желатиновый завод" с разрушением фасада», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что при разборе завала найдена погибшая женщина, работница предприятия.

От ГСЧС работает 5 единиц техники 21 человек личного состава.

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