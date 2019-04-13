Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) произошел взрыв на желатиновом заводе. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«13 апреля 2019 в службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский желатиновый завод" с разрушением фасада», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что при разборе завала найдена погибшая женщина, работница предприятия.

От ГСЧС работает 5 единиц техники 21 человек личного состава.