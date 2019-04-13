Жители Горловки сообщают об облавах. Новости

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) сегодня, 13 апреля, в социальных сетях сообщают о массовых проверках на дорогах города.
«На дорогах проверяют документы, много постов, что-то в рЫспублике случилось наверное», – пишет пользователь с никнеймом «Когда же?» и дополняет, что патрули «стоят там, где никогда не стояли».
В комментариях пользователи подтверждают наличие патрулей и тотальных проверок.
- «Изверг бандеровский»: «Укрдрг как всегда ищут. Возле автодрома все машины подряд проверяют»;
- «Hoґlіvchanin»: «По всему городу стоят, на некоторых машинах знак комендатуры. Облавы, лезут даже в автобусы».
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