Жители Горловки сообщают об облавах. Новости

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Жители Горловки сообщают об облавах

ДН

13.04.19 13:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) сегодня, 13 апреля, в социальных сетях сообщают о массовых проверках на дорогах города.

«На дорогах проверяют документы, много постов, что-то в рЫспублике случилось наверное», – пишет пользователь с никнеймом «Когда же?» и дополняет, что патрули «стоят там, где никогда не стояли».

В комментариях пользователи подтверждают наличие патрулей и тотальных проверок.

  • «Изверг бандеровский»: «Укрдрг как всегда ищут. Возле автодрома все машины подряд проверяют»;
  • «Hoґlіvchanin»: «По всему городу стоят, на некоторых машинах знак комендатуры. Облавы, лезут даже в автобусы».

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