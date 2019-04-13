Ситуация в пунктах пропуска днем 13 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское:

Валентиныч: «14:02. Пипец полный, машин 25 только до блоков»;

Наталья: «14:15. Итог моей сегодняшней поездки из Горловки: в 12:10 на КПП, из автобуса сразу на проверку, на украинском еще быстрее. В 13.:00 уже была в Бахмуте. Это просто чудо какое-то».

КПВВ «Марьинка»:

Виталька: «13:19. Каргил – льгота 16 машин, основная от моста»;

Vlad Gol: «13:24. На Марьинке сторону Донецка машин 10».

КПВВ «Новотроицкое»:

Summer: «10:23.Почему на Еленовке не впускают до сих пор? Что за обстановка !?Автобусы с людьми стоят с 7 :00 нет движения вообще»;

Лиля: «11:21. На Еленовке в Украину до 3-го туалета»;

Алексей: «14:24. Еленовка. На въезд в Донецк 54 основной и 24 льготы».

КПВВ «Гнутово»:

Татьяна: «12:08. Гнутово на выезд в Украину 10-15 машин общей очереди».

КПВВ «Станица Луганская»

Александр: «12:25. 7:30 автовокзал в Луганске – людей на 1 автобус».

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