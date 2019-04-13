Волонтеры покупают дом, чтобы переселить стариков из прифронтового гранитного (Фото). Новости

Волонтеры покупают дом, куда переселят брошенных и одиноких стариков из прифронтового Гранитного (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил пастор Сергей Косяк.

«Когда я первый раз приехал в Гранитное, походил, посмотрел, посетил одиноких пожилых людей, не буду описывать всю нищету, мрак и отчаяние в которых они живут, то первая мысль, которая пришла в голову – человек так жить не должен, а вторая – что мы можем сделать, что бы это изменить? Вначале мы привезли им дрова для обогрева жилья, еду, стали ежедневно приносить им горячие обеды, теперь хотим переселить нескольких из них в покупаемый нами дом и дать должный уход и заботу. Дом в нормальном состоянии, но требует ремонта», – написал он.

Также Косяк отметил, что на данный момент есть нужда в мебели, санитарной и бытовой технике – диваны, кресла, кровати, унитаз, смесители, мойки, умывальники, стиральная машина, холодильник и прочее. «Если у кого-то это есть б/у в хорошем состоянии, или хотите помочь нам это приобрести, то напишите в личку», – обратился за помощью Косяк.

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