На КПВВ «Майорское» задержали «секретаря ТИК ДНР». Новости

В контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» при попытке попасть на временно неподконтрольную украинскому правительству часть Донецкой области пограничным нарядом была задержана гражданка Украины. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Женщина 1959 года, жительница города Енакиево, в ноябре 2018 приняла предложение представителей оккупационной администрации РФ стать секретарем территориального избирательного участка во время проведения так называемых выборов председателя ДНР. Руководила деятельностью избирательной комиссии, чем способствовала организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории», – говорится в сообщении.

Она передана сотрудникам СБУ. Задержанной объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, за которое предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Сведения по делу внесены в единый реестр досудебных расследований.

Также отмечается, что задержали женщину по полученной оперативной информации о возможном пересечении линии разграничения лицом, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».