В Праге вручили Вышеградскую литературную премию писателю из Донецка. Новости

В Праге состоялось вручение Вышеградской литературной премии «Восточного партнерства» украинскому писателю Владимиру Рафеенко за роман «Длинные времена». Роман о войне на Донбассе, откуда был вынужден бежать автор, был переведен с русскоязычного оригинала и издан в Чехии в этом году. Вышеградская литературная премия «Восточного партнерства» отмечает авторов поэзии, художественной и научной литературы из стран «Восточного партнерства» (Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины), сообщает «Радио Свобода».

Премию софинансируют правительства Чехии, Словакии, Польши и Венгрии, которые когда-то в послевоенное время оказались в так называемом «социалистическом лагере», но с падением коммунизма в Европе их пути разошлись – Чехия, Словакия, Польша и Венгрия стали членами НАТО и Европейского союза, а шесть западных стран, стоящих на территории бывшего СССР, остались в зоне – между ЕС и Россией.

Автор поблагодарил организаторов за награду и за возможность получить доступ к восточноевропейской аудитории. Для Владимира Рафеенко, который нечасто выезжал за пределы родного Донецка до войны, путешествие в Чехию стало еще одним из тех многих событий, хороших и плохих, произошедших после войны, и до сих пор приносящих удивление.

Говоря о своем романе и о Донецке, который изображен в романе под именем Города Z, он сказал, что это одновременно и город «зеро» город, где будто ничего и нет, но это и «город, в ком все может только начаться». Поэтому несмотря на то, что книга пытается осмыслить и передать трагические события войны, она также открывает и определенную возможность надежды.

Идея Вышеградской премии возникла у Любора Матейка, преподавателя Братиславского университета имени Яна Амоса Коменского. Его заинтересовало, как литература отражает постсоветскую трансформацию соседних стран, поэтому он решил искать именно такие произведения и выдавать их в переводах. Первыми такими произведениями были книги из Беларуси и Азербайджана. Украинским авторам эту премию вручали уже второй раз – прошлогодним лауреатом была София Андрухович с романом «Феликс Австрия».

В этом году впервые премию вручали в Праге. Эстафету перенял Институт восточноевропейских исследований Философского факультета пражского Карлова университета.