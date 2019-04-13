Как Красный Крест восстанавливает дома в Донецке (Фото). Новости

За прошлый год во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке представители Международного Комитета Красного Креста в Украине восстановили более сотни сильно поврежденных домов. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Отмечается, что благодаря этой работе они встретили людей, которые, несмотря на все пережитое за время конфликта, не теряют стойкости духа и надежды на лучшее. Среди них – Борис Николаевич, который живет в Донецке у линии соприкосновения. Его дом был частично разрушен в 2015 году.

«Первый снаряд разорвался прямо перед окнами, второй – на соседском дворе, я едва успел пригнуться», – рассказал Борис Николаевич.

Из-за выбитых окон, поврежденных стен и крыши зимой в доме было очень холодно. Мужчина был вынужден жить в летней кухне. Здесь он разжигал печь для обогрева и приготовления пищи, здесь была и спальня, и ванная.

Команда Красного Креста отремонтировала крышу и поврежденные стены, заменила все окна. Осталось еще сделать ремонт внутри дома, который Борис Николаевич будет выполнять самостоятельно. Совсем скоро он надеется принять в обновленном доме своих четырех внучек.