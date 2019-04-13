В зоне ООС задержали комбата-взяточника (Фото). Новости

Правоохранители задокументированы факты систематического вымогательства и получения командиром сводного батальона охраны 101 бригады охраны майором Ч. неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Установлено, что майор Ч. получал от подчиненных военнослужащих денежные средства за непринятие мер реагирования по надуманным фактам нарушения воинской дисциплины, непривлечение к административной ответственности правами командования воинской части», – говорится в сообщении.

Его задержали после получения очередной неправомерной выгоды в сумме 4000 гривен от одного из военнослужащих. Средства обнаружены и изъяты во время проведения обыска служебного кабинета.

Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.