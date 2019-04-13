«Динамо» одержало победу в Мариуполе. Новости

Киевское «Динамо» сегодня, 13 апреля, в стартовом матче 24-го тура чемпионата Украины одержало минимальную гостевую победу над «Мариуполем». Победный гол на свой счет записал капитан киевлян Виктор Цыганков

«Мариуполь» – «Динамо» – 0:1

Виктор Цыганков (73)

Даниил Игнатенко (16), Бесир Демири (26) – Александр Андриевский (45+1), Владимир Шепелев (71), Никита Бурда (86), Денис Попов (86)

«Мариуполь»: Рустам Худжамов, Павел Полегенько, Сергей Горбунов (Владислав Вакула, 58), Сергей Чоботенко, Сергей Яворский, Бесир Демири, Даниил Игнатенко, Дмитрий Мишнёв, Aлександр Пихалёнок (Валерий Федорчук, 64), Aлександр Зубков, Андрей Борячук (Даниил Сикан, 79)

«Динамо»: Денис Бойко, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (Евгений Исаенко, 70), Сидклей (Георгий Цитаишвили, 46), Aлександр Андриевский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)