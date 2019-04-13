Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения, – Полторак. Новости

Министр обороны Степан Полторак заявил, что благодаря действиям украинских снайперов НВФ на Донбассе немного отодвинули вооружение и технику от линии соприкосновения. Об этом он заявил сегодня, 13 апреля, перед личным составом 58-й отдельной мотопехотной бригады, вернувшимся из района проведения ООС, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Наши снайперы работают так, что и противник "не бегает" по линии соприкосновения, потому что знает, чем это закончится. Противник сегодня вынужден вооружение и технику немного отодвинуть. Потому что потери у него каждый день», – сказал министр.

Он также отметил, что украинские военные научились воевать так, «что за последние полгода трудно вспомнить, когда противник выезжал на "передок", чтобы вести огонь из танка».

«А все потому, что за последние несколько месяцев, используя противотанковые средства нашего украинского производства, наши Вооруженные Силы на линии соприкосновения уничтожили 26 точек и более 6 единиц боевой техники (противника – прим.)», - подчеркнул Полторак.