В Красногоровке стерилизовали бездомных животных. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) с начала года стерилизовали бродячих животных. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города.

Отмечается, что стерилизованы 55 бродячих животных: 37 собак (20 сук, 17 кобелей) и 18 котов и кошек. На них закреплены внешние клипсы.

Семь бродячих животных забрали жить в частные дома, есть потенциальные владельцы еще для 10.

На эти цели из городского бюджета было выделено 40 тыс. грн., а также была оказана финансовая помощь церковью «Ковчег». «Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем», – говорится в сообщении.

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