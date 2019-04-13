Ельченко поблагодарил главу Красного Креста, который завершил каденцию в Украине. Новости

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко встретился с председателем Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлимана, каденция которого только что завершилась. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

«Готовы к дальнейшему активному сотрудничеству с МККК с целью преодоления негативных последствий российской агрессии против Украины», – говорится в сообщении.

В.Єльченко подякував голові Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні А.Ешліману за плідну роботу з 🇺🇦 урядом у зв’язку із завершенням його каденції.



Готові до подальшої активної співпраці з #МКЧХ з метою подолання негативних наслідків російської агресії проти України. pic.twitter.com/bMfyza3y8O — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 12 апреля 2019 г.

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