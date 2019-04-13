Ельченко поблагодарил главу Красного Креста, который завершил каденцию в Украине. Новости

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко встретился с председателем Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлимана, каденция которого только что завершилась. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.
«Готовы к дальнейшему активному сотрудничеству с МККК с целью преодоления негативных последствий российской агрессии против Украины», – говорится в сообщении.
В.Єльченко подякував голові Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні А.Ешліману за плідну роботу з 🇺🇦 урядом у зв’язку із завершенням його каденції.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 12 апреля 2019 г.
Готові до подальшої активної співпраці з #МКЧХ з метою подолання негативних наслідків російської агресії проти України. pic.twitter.com/bMfyza3y8O
Читайте также:
- В миссии Красного Креста нет доступа в места содержания пленных и заложников в Донецке и Луганске, – Эшлиманн
- Красный Крест не будет закрывать офисы в Донецке и Луганске, – председатель украинской делегации
- Красный Крест готов помочь в доставке пенсий на неподконтрольном Донбассе, – глава МККК
- Украинская делегация приняла участие в конференции Красного Креста о пропавших без вести на Донбассе
- Застывшие в ожидании: МККК показал родственников пропавших без вести на Донбассе
- МККК уже почти 2 года продвигает идею создания «защитных зон» на Донбассе
- КПВВ и больница: МККК презентовал два проекта для Донетчины
Комментарии