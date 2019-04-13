Ельченко поблагодарил главу Красного Креста, который завершил каденцию в Украине. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Ельченко поблагодарил главу Красного Креста, который завершил каденцию в Украине

13.04.19 19:41dnews.dn.uaНовости

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко встретился с председателем Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлимана, каденция которого только что завершилась. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

«Готовы к дальнейшему активному сотрудничеству с МККК с целью преодоления негативных последствий российской агрессии против Украины», – говорится в сообщении.

Читайте также:

Комментарии