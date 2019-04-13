«Лица передовой»: В Северодонецке открылась фотовыставка (Фото). Новости

Фотовыставка «Лица передовой», посвященная 5-летию с начала антитеррористической операции, открылась в Северодонецке (Луганская обл.). Инициаторами выступили Луганская областная государственная администрация и командование Объединенных сил.

Открыли экспозицию заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко и автор фотографий - старший офицер мобильной пресс-группы ОТУ «Север» полковник Тарас Грень, сообщило издание «Фотографии Старого Львова».

«Основная цель выставки – показать жителям области и всей Украины, что на передовой страну защищают разные люди. На фотографиях изображены военные разного возраста, мужчины и женщины, которые до 2014 года работали в мирных профессиях – кто-то был земледельцем, кто-то врачом, учителем. Но объединила их всех война. Они объединились, чтобы защитить Украину, ее территориальную целостность и суверенитет», – сказал заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.

Тарас Грень – военный журналист, который уже более 10 ротаций провел на Востоке. Основное место его службы – Западный региональный медиацентр Министерства обороны Украины.

Фото, представленные на выставке, он сделал во время пребывания в зоне проведения АТО / ООС в период с 2014 по 2019 годы. На каждом снимке – военнослужащие, которые противостоят врагу на передовых позициях обороны Украины в Луганской и Донецкой областях.

По словам автора, основанная идея фотовыставки – показать настоящие, человечные лица защитников. Это своеобразный ответ на враждебную информационную пропаганду, изображающую украинских военнослужащих «карателями».

«Мы ведем войну, но только защищаем свою страну. Мы не злые, у нас нет истерической агрессии. Я хочу, чтобы все увидели, что защитники Украины – это люди с чистыми и светлыми глазами, открытыми лицами. Они остаются людьми в любой ситуации. Весь мир должен знать, что украинцы – какой бы нам не создавали негативный имидж – это сплоченная нация. Мы едины, независимо от региона проживания, языка общения, профессии или пола», – пояснил Тарас Грень.

За каждой фотографией – отдельная история ее создания, а также история самого героя, отражается в блеске глаз, запечатлена в морщинах мужественных лиц героев. «Фронт не терпит случайных людей. Боевые действия – это своеобразный фильтр. Туда попадают разные люди, кто-то приходит заработать денег, но чем ближе к передовой, тем чище душой там люди. Там все по-другому», – отметил автор.

Выставка представлена ​​на первом этаже облгосадминистрации, а впоследствии будет экспонироваться в учебных заведениях по всей области.