В Кабмине заявили о росте доходов местных бюджетов в I квартале. Новости

Поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов в I квартале 2019 года увеличились до 60,4 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Финансовая децентрализация. 60,4 млрд грн – доходы местных бюджетов за I квартал 2019 года. Прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года +17,2%, или 8,9 млрд грн», — написал Зубко.

Так, налога на доходы физических лиц поступило 35,9 млрд грн, что больше от поступлений за I квартал прошлого года на 23 млрд грн. Плата за землю – 7,6 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше от аналогичного периода 2018 года.

«Вместе с тем, на 1 марта 2019 года остатки средств местных бюджетов на счетах казначейства составили 41,9 млрд грн, на депозитных счетах – 4,1 млрд грн», – дополнил чиновник.