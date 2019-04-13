Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва в Лисичанске. Новости

Прокуратурой Луганской области контролируется ход расследования уголовного производства по факту взрыва, произошедшего сегодня, 13 апреля 2019 года, около 4 утра на ОДО «Лисичанский желатиновый завод», в результате которого погибла женщина, работник предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и другие необходимые следственные действия. Причины взрыва будут установлены после проведения судебных экспертиз.

Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

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