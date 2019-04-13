«Шахтер» без проблем переиграл «Зарю». Новости

В 24-м туре УПЛ «Шахтер» принимал «Зарю» на ОСК «Металлист» в Харькове.

«Шахтер» – «Заря» 3:0

Голы: Коваленко, 15 (пен), Кайоде, 50, Майкон, 90

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов (Матвиенко, 52), Хочолава, Степаненко, Болбат, Тайсон, Коваленко (Майкон, 67), Тете, Кайоде, Соломон (Фернандо Педро, 77).

«Заря»: Луис Филиппе, Вернидуб, Тымчик, Литвин, Казаков, Силас, Леднев, Караваев (Громов, 61), Чеберко, Лунев (Михайличенко, 80), Будковский (Кабаев, 61).

Предупреждения: Вернидуб (22), Кривцов (23), Казаков (80).