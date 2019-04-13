В Луганской области полицией задержан автомобиль с лесопродукцией. Новости

Полицией Луганщины задержан грузовой автомобиль с лесопродукции. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Так, на дороге вблизи села Чмыровка Луганской области, работниками полиции был остановлен грузовой автомобиль ЗИЛ, водитель которого перевозил 4,5 м³ лесопродукции с документами на груз, требующих дополнительной проверки.

Данный факт зарегистрирован. Лесопродукция изъята и на данный момент проводится проверка законности осуществляемой перевозки и происхождения груза.

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