Невельское: Жизнь на линии фронта. Новости

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Невельское: Жизнь на линии фронта

13.04.19 22:39dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Жительница прифронтового Невельского (Донецкая обл.) Зоя сама выпекает хлеб. Сейчас жителям его купить негде, потому что единственный на поселок магазин уже давно не работает. За покупками приходится ездить в ближайший город автобусом, который курсирует два раза в месяц. Об этом сообщет пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине.

Сейчас в Невельском проживает около 40 человек, а до конфликта жителей было в десять раз больше – вспоминают местные. Пустое помещение магазина стало местом для собраний общины. «В конце марта мы встретились здесь с жителями Невельского, чтобы вместе обсудить причины их проблем и совместно найти необходимые решения. Ранее МККК помог им покрыть расходы на обогрев помещений зимой. На этот раз мы предложили присоединиться к нашей грантовой программы, в рамках которой поддерживаем инициативы, которые могут приносить доход. Ведь сейчас, как рассказывает Зоя, жители поселка полагаются на собственные хозяйства», – говорится в сообщении.

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