ЦИК сообщила о количестве иностранных наблюдателей. Новости

По состоянию на сегодня, 13 апреля, на второй тур выборов президента Украины в общем зарегистрировалось 2360 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии, передает «РБК-Украина».

От Соединенных Штатов зарегистрированы 63 официальных наблюдателя от Польши – 40, от Словакии – 16, от Франции – 15, в Германии – 13.

Швеция, Литва, Чехия и Япония – по 5. Иордания и Испания – по 4. От Аргентины, Норвегии и Турции – по 3. Бельгия и Португалия – по 2. Азербайджан, Молдова и Швейцария – по 1.

Кроме того, 2169 официальных наблюдателей зарегистрированы от международных организаций.

Среди них: «Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ» – 813, «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» – 384, «Всемирный конгресс украинцев» – 219,»Международная неправительственная организация "Canadem"» – 160, «Парламентская ассамблея ОБСЕ» – 118, «Украинский конгрессовый комитет Америки» – 78.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

До 15 апреля проходит процесс смены адреса голосования, который актуален для переселенцев. В связи с небольшим периодом, отведенным на данный процесс, в отделах ведения Госреестра избирателей образуются большие очереди. Правозащитники рассказали, как можно самостоятельно ускорить подачу документов по изменению адреса голосования.