От 7-ми до 66 лет: В Славянске прошел Кубок Украины по мотокроссу (40 фото). Новости

Сегодня, 13 апреля, Славянск (Донецкая обл.) впервые принимал Кубок Украины (восточный регион) и чемпионат области «Кубок Донбасса» по мотокроссу.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в мероприятии участвовали 70 мотогонщиков из пяти регионов Украины: Донецкая, Луганская, Харьковская области, Днепр и Запорожье.

Соревнования проходили в карьере, расположенном в микрорайоне Артема. Первый трамплин здесь построили еще 10 лет назад, и с каждым годом обустраивали трассу. Как отметил городской голова Славянска Вадим Лях, на создание данной трассы не было потрачено «ни одной копейки из бюджетных денег». «Да, коммунальные предприятия помогали, но в основном это все на энтузиазме общественности и спортсменов, при помощи спонсоров. Они самостоятельно сделали трассу, которая сегодня достигла уровня всеукраинских и региональных соревнований», – сказал Лях.

Как рассказал «Донецким новостям» ведущий мотокроссов левобережной части Украины Александр Мазун, в соревнованиях принимают участия от школьников до людей старшего возраста. «Самый старший участник на трассе – мастер спорта Владимир Фастовец из Краматорска. Он родился 20 апреля 1953 года, а самый маленький – Никита Федорец из Днепра, родился в сентябре 2011 года», – уточнил он.

Несмотря на дождливую погоду, поддержать спортсменов пришло много болельщиков. Со сцены их развлекали творческие коллективы города, также была организована выездная торговля.

Как отмечают организаторы, мотокросс для Донбасса – любимые соревнования среди спортсменов и болельщиков. Они собирают многочисленных зрителей, но их организация в некоторых городах была прервана из-за проведения в регионе АТО .