Сводка из зоны ООС за 12 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме этого четыре раза применил запрещенное минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм – 2 раза, минометы калибра 82 мм – 2 раза). Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли сил ООС 11 раз:

из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Новотроицкое;

из противотанковых ракетных комплексов в районе населенного пункта Авдеевка;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза в районе населенного пункта Авдеевка;

из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Павлополь;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды в районе населенного пункта Пески;

из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Пивденне.

В ЛНР» заявили о четырех обстрелах своих позиций. Там утверждают, что обстрелам подверглись районы поселков городского типа Сентяновка (Фрунзе), Калиново и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районах Александровки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская», Вольво-центр ), Васильевки, Минерального, Докучаевска, Жабичево, Саханкаи. Применялись минометы калибром 82 мм, РПГ, БМП-2, в также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, зафиксирована работа снайпера.

Также в «ДНР» сообщили, что в результате обстрелов ранения получила жительница Александровки, 1966 года рождения, хозяйка дома, 8а по ул. Челюскинцев. Пострадавшая была госпитализирована в Центральную городскую больницу №14 г. Донецк, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Также получили повреждения домостроения:

ул. Челюскинцев, 8а (сгорела крыша дома);

ул. Челюскинцев, 5а (повреждена стена и остекление, кровля);

ул. Челюскинцев, 5 (повреждена стена, кровля).

Кроме того отсутствует электрообеспечение в 15 домах по улице Челюскинцев.