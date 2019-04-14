Повреждения домов, свежие воронки и пострадавшие мирные жители: В ОБСЕ рассказали об обстрелах на Донбассе. Новости

Несмотря на уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, в результате обстрелов страдают мирные жители и нфраструктура. Об этом говорится отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Так, 11 апреля в травматологической больнице Донецка (неподконтрольный правительству) команда СММ видела женщину (в возрасте 80–89 лет), которая лежала в больничной койке. Она рассказала о том, что утром 8 апреля она работала на приусадебном участке возле летней кухни на улице Артема в Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) – указанный населенный пункт расположен менее чем в 2 км от линии соприкосновения, – когда услышала взрывы. По ее словам, она бежала назад в летнюю кухню, чтобы укрыться, когда почувствовала, как что-то попало в нее, и увидела, что ее ранило в правую руку. Сотрудники травматологической больницы сообщили наблюдателям о том, что 8 апреля эту женщину перевели к ним из больницы в Старомихайловке; у нее диагностирован перелом левой ноги, а также осколочные ранения левой ноги и левой руки.

12 апреля на ул. Нижне Дачной, 2, в н. п. Золотое-3 (Стахановец; подконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска) команда СММ видела, что все стекла окон с северо-восточной и западной сторон жилого дома были разбиты, а осколки стекла – разбросаны на земле. Наблюдатели зафиксировали осколочные повреждения деревянных оконных рам, а также стен с северной и западной сторон. Члены патруля Миссии видели, что 5 окон (с южной и западной сторон) летней кухни, расположенной в 2 м к северу от дома, были разбиты, а также зафиксировали осколочные повреждения на южной и западной стенах летней кухни. Они также видели, что повреждена верхняя часть подземного погреба в восточной части летней кухни. По наблюдениям СММ, были разрушены окна и крыша сарая, расположенного западнее дома. Наблюдатели видели не менее 15 углублений в земле (диаметром 5–20 см); большинство из них обнаружены на участке между домом и летней кухней. Кроме того, они видели сломанные ветви с юго-восточной стороны дерева, растущего западнее сарая, а также оторванные куски коры. По их оценке, все эти повреждения возникли недавно и были вызваны разрывом выпущенной с юго-юго-восточного направления минометной мины, которая попала в верхнюю часть кроны дерева. Мужчина и женщина (70–79 лет), которые представились жителями дома, рассказали, что повреждения возникли во время обстрела, произошедшего утром 11 апреля; на момент обстрела они находились внутри дома.

Также Миссия зафиксировала 5 свежих воронок в поле неподалеку от жилых районов Орловки (подконтрольный правительству, 22 км к северо-западу от Донецка). Одна из воронок обнаружена на расстоянии всего примерно 40 м от ближайшего жилого дома. По оценке наблюдателей, три воронки (в одной обнаружен неразорвавшийся снаряд), вероятно, вызваны разрывами артиллерийских снарядов, выпущенных из северо-восточного направления; две воронки, вероятно, возникли также в результате разрывов артиллерийских снарядов, однако направление огня установить не удалось.