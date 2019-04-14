Пересечение линии разграничения на Донбассе: Итоги недели (Фото). Новости

На Донбассе за прошедшую неделю на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) при пересечении линии разграничения было оформлено 284 тысяч граждан и 32 тысячи транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 155 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В то же время подконтрольные России боевики девять раз нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении определенного времени их работы. По отдельным решениям командующего Объединенных сил в этих случаях продолжена работа контрольных пунктов и обеспечен пропуск граждан на контролируемую территорию», – отмечается в сообщении.

Пограничниками на КПВВ оформлено 31 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Кроме того, пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе ООС было выявлено 11 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки и один незаконный идентификационный документ.

«К административной ответственности в КПВВ на линии разграничения привлечено 7 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы, кроме того выявлено одного водителя, который эксплуатировал транспортное средство с несоответствием номера кузова учетным данным в регистрационных документах», – говорится в сообщении.

Также были зафиксированы два случая, когда граждане пытались «договориться» с пограничниками о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальную полицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений.

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную украинской власти территорию проследовало 19 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Всего оформлен гуманитарный груз весом 311 тонн.

Как сообщалось ранее, в течение марта линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 141 тыс. 800 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 850 тыс. 400 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 291 тыс. 400 человек.

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