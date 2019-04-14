Боевые подразделения ВСУ получат машины «Hummer» от США. Новости

В Одессу прибыли боевые машины «Hummer», которые будут направлены для боевых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, за последнее время уровень военно-технической помощи Украине значительно возрос. «Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые "Hummer" – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения», – сказал Полторак.

Министр отметил, что вся помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

По словам главы оборонного ведомства, в последнее время США оказали помощь Украине более чем 400 млн долларов. «Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты», – сообщил Степан Полторак.

Вместе с тем, по мнению министра обороны, Украина не может построить сильную армию за счет партнеров, нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс (ВПК).

Напомним, ВСУ в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

Как сообщалось ранее, в Украине за 3 года увеличили финансирование оборонно-промышленного комплекса (ОПУ) в более чем 100 раз.

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