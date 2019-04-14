Оберег «нуля»: На передовой Луганщины украинских бойцов об опасности предупреждает Бородач. Новости

В Луганской области на одном из передовых взводных опорных пунктов (ВОП) украинских бойцов живет пес Бородач. Его историю рассказал военный журналист Тарас Грень на своей странице в Facebook.

«Оберег "нуля". Его зовут просто – Бородач. Он постоянный, так сказать, житель одного из передовых ВОП на Луганском направлении обороны нашей Родины. Никто из бойцов не знает, откуда сюда пришел этот пес, и почему всегда остается здесь. Много раз, во время ротаций, ребята хотели забрать его с собой, подальше от войны в мирную жизнь. И ... Именно в тот момент Бородач где-то исчезал, и появлялся уже тогда, когда на позиции оставалось только новое подразделение», – написал он.

По словам журналиста, пес как старожил знает здесь все, а ведет себя, как настоящий ветеран войны. Командир ВОПа рассказал, что «Бородач» предупреждает бойцов и о минных ловушках, установленных врагом, и об опасности передвижения по той или иной дорожке. «Неизвестно как, но каким-то своим нечеловеческим чувством, этот пес может с точностью до трех минут почувствовать начало вражеского артиллерийского обстрела, и предупредить ребят не только о нем, но и завести в безопасный блиндаж. Знает он и где будет работать вражеский снайпер. Бородача любят и уважают в коллективе. У него есть даже свое "сержантское" звание, выделено довольствие, и назначено место отдыха. А во время подготовки этого материала решался вопрос о награждении именным ошейником в благодарность за преданную службу», – рассказал Тарас Грень.

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